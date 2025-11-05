Caminos, parques y piscina, obras para 2026
El ayuntamiento aprueba el presupuesto, que asciende a 2,19 millones de euros. Ca La Cileta mantiene 41 plazas residenciales
El Palau d’Anglesola aprobó en un pleno extraordinario celebrado la noche del pasado lunes el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 2.190.000 euros, con un fuerte acento en inversiones de mantenimiento y mejora de equipamientos: 60.000 euros para una actuación relevante en la red de caminos; la renovación y ampliación del parque frente al Casal d’Entitats, con nuevo pavimento y juegos pensados también para niños mayores, y la creación de un espacio de juego junto al área de la llar d’infants dedicada a Pilarín Bayés. El plan económico incluye además mejoras en las piscinas municipales durante este invierno para tenerlas listas de cara al verano, con la previsión de concurrir a una subvención de equipamientos deportivos; “si no llega, acometeremos igualmente las actuaciones esenciales”, expuso el equipo de gobierno.
Junto a ello, el ayuntamiento adelantará una inversión en el pabellón polideportivo para lavabos, accesos y espacios de almacén, valorada en 155.000 euros y financiada al 80% por el PUOSC y al 20% con fondos propios, una ayuda prevista inicialmente para 2027 que se ejecutará antes para resolver carencias. Los trabajos están previstos para el verano.
A partir de la aprobación del presupuesto, el pleno también abordó la modificación de la tasa de residuos: la cuota queda en 69,42 euros anuales por vivienda y 19,75 euros por vecino. El concejal Jordi Martínez subrayó que el comportamiento ciudadano es clave para contener el gasto: “Cuanto menos fracción resto generemos y mejor separemos, menos pagaremos todos”.
Dentro de las cuentas figura de manera destacada la residencia y centro de día Ca La Cileta, con un presupuesto anual de 1.347.400 euros. Aismismo, la corporación dio luz verde a la prórroga y modificación del convenio con el departamento de Derechos Sociales para 2026 que garantiza la prestación del servicio en la residencia y centro de día Cala Cileta, manteniendo 41 plazas residenciales y 5 de centro de día en los mismos términos.
Con el presupuesto para 2026 aprobado por el pleno y los cambios normativos en marcha, el gobierno local cerró la sesión destacando que estas decisiones “permiten consolidar servicios básicos, mejorar espacios que la gente usa a diario y planificar con seriedad” el próximo ejercicio.