Caminos, parques y piscina, obras para 2026

El Palau d’Anglesola aprobó en un pleno extraordinario celebrado la noche del pasado lunes el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 2.190.000 euros, con un fuerte acento en inversiones de mantenimiento y mejora de equipamientos: 60.000 euros para una actuación relevante en la red de caminos; la renovación y ampliación del parque frente al Casal d’Entitats, con nuevo pavimento y juegos pensados también para niños mayores, y la creación de un espacio de juego junto al área de la llar d’infants dedicada a Pilarín Bayés. El plan económico incluye además mejoras en las piscinas municipales durante este invierno para tenerlas listas de cara al verano, con la previsión de concurrir a una subvención de equipamientos deportivos; “si no llega, acometeremos igualmente las actuaciones esenciales”, expuso el equipo de gobierno.

Junto a ello, el ayuntamiento adelantará una inversión en el pabellón polideportivo para lavabos, accesos y espacios de almacén, valorada en 155.000 euros y financiada al 80% por el PUOSC y al 20% con fondos propios, una ayuda prevista inicialmente para 2027 que se ejecutará antes para resolver carencias. Los trabajos están previstos para el verano.

A partir de la aprobación del presupuesto, el pleno también abordó la modificación de la tasa de residuos: la cuota queda en 69,42 euros anuales por vivienda y 19,75 euros por vecino. El concejal Jordi Martínez subrayó que el comportamiento ciudadano es clave para contener el gasto: “Cuanto menos fracción resto generemos y mejor separemos, menos pagaremos todos”.

Dentro de las cuentas figura de manera destacada la residencia y centro de día Ca La Cileta, con un presupuesto anual de 1.347.400 euros. Aismismo, la corporación dio luz verde a la prórroga y modificación del convenio con el departamento de Derechos Sociales para 2026 que garantiza la prestación del servicio en la residencia y centro de día Cala Cileta, manteniendo 41 plazas residenciales y 5 de centro de día en los mismos términos.

Con el presupuesto para 2026 aprobado por el pleno y los cambios normativos en marcha, el gobierno local cerró la sesión destacando que estas decisiones “permiten consolidar servicios básicos, mejorar espacios que la gente usa a diario y planificar con seriedad” el próximo ejercicio.