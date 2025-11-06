Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el lunes a seis jóvenes, tres de 18, 20 y 22 años y el resto menores, acusados de asaltar y pegar a un hombre en la estación de tren de Tàrrega. Sospechan que los investigados forman parte de un grupo criminal que se dedica a cometer robos violentos. De hecho, tres de ellos fueron arrestados a finales de octubre por tres asaltos similares en Lleida, dos de ellos a menores, en los barrios de Cappont y Pardinyes, como ya informó este periódico.

El asalto en Tàrrega se produjo el 23 de octubre cuando ocho jóvenes rodearon a un hombre en la estación y le pidieron un cigarrillo. Sin embargo, le arrancaron la riñonera, le tiraron al suelo y le golpearon hasta que huyeron. La víctima, que resultó herida de carácter leve, explicó que en la bolsa llevaba el móvil y tarjetas bancarias, con las que los ladrones hicieron compras en tiendas de Mollerussa y Les Borges.

Los investigadores constataron que se trataría de un grupo que se desplazaba en tren desde Lleida y que protagonizaba incidentes en las localidades del recorrido ferroviario. El lunes, una vez identificados, arrestaron a seis de los ocho sospechosos en Les Borges, Lleida y Alcarràs.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.