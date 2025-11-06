Gósol preguntará a los vecinos el 7 de diciembre si quieren cambiar de provincia

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Gósol celebrará el próximo 7 de diciembre una consulta popular para conocer la opinión de los vecinos sobre si quieren dejar de pertenecer a la provincia de Lleida para pasar a la de Barcelona. La votación se hará de las 10 de la mañana a las 2 del mediodía en el Ayuntamiento.

La pregunta que se planteará será: 'Està de acuerdo en que el municipio de Gósol solicite el cambio de provincia y se integre a la provincia de Barcelona?'. Podrán participar las personas mayores de 16 años empadronadas en Gósol durante este 2025. Además, se habilitará una recogida de firmas para las personas no empadronadas. La consulta tendrá carácter consultivo y voluntario, y servirá para conocer la opinión. Gósol es la única población del Berguedà que forma parte de la provincia de Lleida.