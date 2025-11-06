Más de 300.000 euros para reparar el Camí dels Plans

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Aitona ha iniciado una nueva actuación en la red de caminos municipales con la pavimentación del Camí dels Plans, que abarcará un tramo de 2,8 kilómetros, desde el puente del río, en el cruce con el camino de Llardecans, hasta el límite con Torres de Segre. Está previsto que las obras terminen el 31 de diciembre y han sido adjudicadas a Arnó Infraestructuras SLU, con un presupuesto total de 301.290 euros, de los que 174.418,60 euros provienen del Fondo de Transición Nuclear. Los trabajos incluirán la formación de cunetas de hormigón de 0,75 metros de ancho, el fresado del pavimento existente y la repavimentación con aglomerado asfáltico de 5 cm de grosor. La alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, ha justificado las inversiones en caminos asegurando que “respondemos al compromiso del equipo de gobierno con el sector agrario y con nuestros agricultores. Invertimos en caminos para garantizar unas vías seguras”, remarcó. El concejal de Medio Rural, Climent Agustí, recordó que “Aitona cuenta con un circuito de caminos de 254 kilómetros y es un activo estratégico para el desarrollo económico y agrícola del municipio, ya que conecta fincas con el casco urbano”.