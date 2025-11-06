Obras en la Canaleta de la Serra para habilitar un camino verde

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Alguaire ha comenzado las obras de la Canaleta de la Serra en su primer tramo. Se trata de la propuesta ganadora de los presupuestos participativos, que incluyen la actuación en las escaleras del Sagrat Cor y los antiguos yacimientos, con un presupuesto asignado de 46.390 euros, según fuentes municipales. La intervención tiene como objetivo consolidar la ruta como un camino verde para el pasear y la práctica deportiva.