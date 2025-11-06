El Pirineo leridano registra una nevada a partir de los 1.700 metros

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La nieve ha hecho acto de presencia este jueves bajando hasta la cota 1.700 del Pirineo leridano. Las montañas han quedado teñidas de blanco y el puerto de la Bonaigua (C-28) y el puerto del Cantó (N-260) han acumulado grosores entre los cuatro y diez centímetros y las primeras máquinas quitanieves ya se han visto, este jueves, limpiando las carreteras. La imagen de las estaciones de esquí ha cambiado completamente y las pistas han quedado blanqueadas. Port Ainé ha registrado unos 10 centímetros por encima de la cota 2.000 y la estación de nórdico de Tuixent unos 4 centímetros. La nevada ha sido generalizada en todo el Pirineo occidental.