Reactivando a jóvenes y adultos

El ayuntamiento de Alcarràs trabaja para reactivar tanto a la población juvenil como a la adulta y, en este sentido, ha puesto en marcha y consolidado varias iniciativas. Por lo que respecta a los jóvenes, ofrece nuevas propuestas adaptadas a sus necesidades y, con este fin, ha puesto en marcha un proyecto junto al consell comarcal del Segrià y Joves Segrià. Se trata del Punt Info_Jove, un nuevo espacio instalado en los institutos Alcarràs y Nou Alcarràs, según explicaron fuentes del consistorio. Recogerá informaciones sobre actividades, recursos y servicios disponibles tanto en Alcarràs como en pueblos vecinos como Torres de Segre y Soses, ya que muchos jóvenes del Baix Segre estudian en la localidad.

La semana pasada se llevó a cabo la primera actividad dinamizada en ambos centros educativos centrados en el Día Mundial de la Salud Sexual con el título Xafamites, con el que se pretendió desmentir mitos divulgados por las redes sociales y promover la sexualidad saludable y respetuosa, así como fomentar el pensamiento crítico. En este sentido, hubo espacios dedicados especialmente a las jóvenes sobre métodos anticonceptivos o de información sobre la menstruación. Las actividades se organizarán cada mes centrándose en las temáticas que tengan los días que conmemoran asuntos de interés mundial.

Además, el ayuntamiento proyecta ubicar la concejalía de Juventud en las instalaciones de las Escoles Velles, espacio donde también se encuentra el Aula Lo Dinàmic, un proyecto pensado para jóvenes entre 12 y 16 años que ofrece un punto de encuentro y de actividades a cargo de una persona especializada. La iniciativa pretende ofrecer propuestas de ocio a este sector. Además, a partir del próximo martes también se convertirá en aula de estudio.

Por otra parte, el consistorio puso en marcha el pasado mes el nuevo curso de actividades para adultos del Patronat Municipal d’Esports que ha tenido una gran acogida entre los vecinos. En total, más de 200 personas se han apuntado a las diferentes ofertas: gimnasia terapéutica, zumba, pilates, entrenamiento funcional o cycling, entre otras. Se llevan a cabo en el Pavelló Poliesportiu Andreu Aixalà, en el pabellón polivalente, la Penya Barcelonista o el gimnasio de la Escola Parc del Saladar, a cargo de monitores experimentados, indicaron desde el ayuntamiento.

Por lo que respecta a las actividades con más demanda cabe destacar la gimnasia terapéutica en horario de mañana que cuenta con más de 50 inscritos y que es el grupo más numeroso, seguida de los diferentes grupos de pilates, que reúnen cerca de 50 matriculados en total, y los dos conjuntos de entrenamiento funcional con casi 30 interesados. La gimnasia terapéutica, el cycling y el cycling con entrenamiento funcional son novedad.