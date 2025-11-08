Mejoran la seguridad de la carretera en Gerb con semáforos y badenes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Os de Balaguer ha iniciado los trabajos para incrementar la seguridad de las carreteras LV-9046 y la LV-9047 a su paso por la localidad de Gerb con la instalación de semáforos y la construcción de pasos elevados. El proyecto contempla una inversión de 150.000 euros y cuenta con una subvención del Servei Català de Trànsit. La actuación incluye la instalación de señales luminosas en las dos entradas de la localidad, además de los semáforos y los pasos elevados para que los conductores reduzcan la velocidad, tras detectar vehículos que circulan a 80 km por hora por el centro del pueblo de Gerb.

Las dos carreteras, que se cruzan en el centro de la localidad, son las que dan acceso a Sant Llorenç de Montgai y a Vilanova de la Sal, ambas muy transitadas y en las que también se proyecta la instalación de semáforos con pulsador para facilitar el paso de los peatones para incrementar su seguridad, ya que las aceras son muy estrechas o ausentes en algún tramo de las vías, lo que dificultan el paso de los peatones.