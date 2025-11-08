SEGRE

Mejoran la seguridad de la carretera en Gerb con semáforos y badenes

Una de las vías que cruza el centro de la localidad de Gerb.

El ayuntamiento de Os de Balaguer ha iniciado los trabajos para incrementar la seguridad de las carreteras LV-9046 y la LV-9047 a su paso por la localidad de Gerb con la instalación de semáforos y la construcción de pasos elevados. El proyecto contempla una inversión de 150.000 euros y cuenta con una subvención del Servei Català de Trànsit. La actuación incluye la instalación de señales luminosas en las dos entradas de la localidad, además de los semáforos y los pasos elevados para que los conductores reduzcan la velocidad, tras detectar vehículos que circulan a 80 km por hora por el centro del pueblo de Gerb.

Las dos carreteras, que se cruzan en el centro de la localidad, son las que dan acceso a Sant Llorenç de Montgai y a Vilanova de la Sal, ambas muy transitadas y en las que también se proyecta la instalación de semáforos con pulsador para facilitar el paso de los peatones para incrementar su seguridad, ya que las aceras son muy estrechas o ausentes en algún tramo de las vías, lo que dificultan el paso de los peatones.

