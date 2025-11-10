En marcha el parking del Espai Companys de Tornabous

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tornabous ha iniciado al fin, tras muchos años de reivindicaciones y retrasos, la construcción de un aparcamiento en el Espai Lluís Companys de El Tarròs, que se completará con una zona de ocio. El objetivo es “mejorar la seguridad vial” en el acceso a este equipamiento que está situado a pie de la carretera C-53, según el alcalde, David Vilaró (CUP).

Los trabajos se han adjudicado a Arnó Infraestructuras SLU por 122.357 euros a los que hay que añadir el coste de las expropiaciones de la finca con un importe final de 133.247,84 euros.

El aparcamiento, con 27 plazas, se habilitará al mismo lado de la carretera donde se ubica el centro de interpretación dedicado al president Companys, en una finca situada detrás del monumento. Se creará un nuevo acceso justo antes de la entrada al monumento. Este proyecto constructivo ya se redactó en 2021. En un primer momento quería construirse al otro lado de la carretera pero finalmente se descartó por falta de seguridad vial. En los últimos años, el Espai Lluís Companys del Tarròs, inaugurado en 2014, ha registrado un incremento importante de visitantes.

Cabe recordar que el alcalde de Tornabous y miembros del consistorio no asistieron el pasado mes de octubre al acto institucional del 85 aniversario del fusilamiento del president Lluís Companys en El Tarròs, su pueblo natal, como señal de protesta por los reiterados retrasos que, según fuentes municipales, ha sufrido el proyecto del aparcamiento. Fuentes municipales recordaron que hace ya seis años que el ayuntamiento trabaja para hacer realidad esta actuación, “fundamental para dignificar el entorno de la figura del presidente y mejorar la acogida de los visitantes”, apuntó Vilaró, que acusó a la Diputación de haber puesto trabas administrativas constantes, hasta el punto, afirmaron, de llegar a perder una subvención europea del programa FEDER por los sucesivos aplazamientos en la tramitación. Ante esta situación, el ayuntamiento decidió licitar por su cuenta las obras para no perder más tiempo. En su día, el alcalde anunció que no acudiría a ningún acto institucional compartido con la Diputación hasta que el convenio de colaboración estuviera firmado y los fondos ingresados. El convenio finalmente se ha formalizado y la partida se ha aprobado.