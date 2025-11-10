La decimoctava Mollerussa Lan Party cierra con 2.500 visitantes

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La decimoctava Mollerussa Lan Party cerró puertas ayer tras recibir a 2.500 personas de público, que pudieron disfrutar de juegos, charlas y propuestas tecnológicas en la zona EGames. Durante la jornada de ayer se repartieron 5.500 euros en premios en torneos como el League of Legends. El ganador del concurso de diseño 3D del trofeo de la MLP 2026 fue el leridano Arnau Dalmau. La cifra de inscritos a la Lan Party fue de 540.