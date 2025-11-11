La cabaña porcina local aumenta en 37.000 plazas en una semana

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Las dimensiones de la cabaña de porcino de Fraga siguen creciendo, y van a hacerlo a una velocidad inusualmente elevada si salen adelante los proyectos cuya tramitación ha impulsado el ayuntamiento en la última semana: cuatro nuevas instalaciones suman capacidad para más de 37.000 plazas de cerdos, un volumen que prácticamente equivale a la quinta parte de la actual, que el departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón cifra en 188.724 en su última estadística oficial.

Llama la atención cómo los dos proyectos presentados por la empresa Desarrollos Ganaderos de Aragón suman 33.400 plazas para lechones cuando en la actualidad hay 38.886 en todo el término municipal.

Los otros dos proyectos, de Explotaciones Ganaderas Estiche y de Granjes Rovira, suman 4.000 plazas para cerdos de cebo, de los que la capital del Baix Cinca suma capacidad para 116.716 en la actualidad.

Completan la creciente cabaña de porcino de la ciudad 22.406 plazas de recría, 10.120 madres, 600 de reposición y seis para verracos.

Un incendio obliga a cerrar el matadero de Fraga

Un incendio declarado ayer por la tarde obligó a evacuar a los catorce trabajadores del matadero de Fraga y a suspender la actividad en las instalaciones, aunque no se registraron heridos. Según explicaron fuentes de la Diputación de Huesca, las llamas se propagaron por el techo de climatización del edificio. El siniestro se declaró a primera hora de la tarde y se dio por controlado antes de las 18.00 horas, aunque la extinción se retrasó por las características de los materiales afectados. El incendio movilizó varias dotaciones de Bomberos de los parques de Fraga, Sariñena y Monzón. El matadero de Fraga se halla junto a la autovía A-2 y al camino de Massalcoreig.