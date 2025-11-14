SEGRE

TURISMO

El Pla d’Urgell estrena señales con la leyenda “Som el miracle de l’Oest”

El Pla d’Urgell estrena señales con la leyenda “Som el miracle de l’Oest” - J.GÓMEZ

El Pla d’Urgell estrena señales con la leyenda “Som el miracle de l’Oest” - J.GÓMEZ

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

Fondarella es el primer municipio del Pla d’Urgell que estrena una nueva cartelería que se desplegará a la entrada de cada localidad de la comarca con el lema “Som el miracle de l’Oest”, en referencia a la llegada del agua a través del Canal d’Urgell hace más de 150 años. La iniciativa, impulsada por el consell, incluye artículos promocionales de la marca Autèntics, que se pueden adquirir rellenando un formulario en la web autentics.cat.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking