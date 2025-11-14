El Pla d’Urgell estrena señales con la leyenda “Som el miracle de l’Oest”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Fondarella es el primer municipio del Pla d’Urgell que estrena una nueva cartelería que se desplegará a la entrada de cada localidad de la comarca con el lema “Som el miracle de l’Oest”, en referencia a la llegada del agua a través del Canal d’Urgell hace más de 150 años. La iniciativa, impulsada por el consell, incluye artículos promocionales de la marca Autèntics, que se pueden adquirir rellenando un formulario en la web autentics.cat.