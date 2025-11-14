Una fuerte temporal de viento daña un centenar de nichos del cementerio de Vielha y destroza mobiliario urbano

Un trozo de tejado de una pared caído en el cementerio de Vielha.Marta Lluvich / ACN

La fuerte ventolera de esta madrugada en la Val d'Aran ha dejado numerosos desperfectos en Vielha. El cementerio de san Miqueu se ha llevado la mayor parte de los daños con un centenar de nichos afectados y una parte del techo de una de las paredes lateral caído. El viento ha arrancado o desplazado mucho mobiliario urbano y en la sala polideportiva ha hecho caer cristales de la fachada.

El alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, ha dicho que han cerrado todos los espacios infantiles exteriores y tres calles. Serrano ha pedido a la ciudadanía que cumpla las normas y no se salte las señalizaciones.

La lluvia de barro que ha caído ha dejado imágenes sorprendentes como la nieve de las montañas teñida de marrón, como es el caso de la Bonaigua, en el Pallars Sobirà.

Los destrozos han sido tanto en espacios públicos como edificios privados. En algunas casas ha caído la chimenea o parte del tejado y en zonas exteriores han caído ramas de árboles.

La nieve del puerto de la Bonaigua teñida de marrón por la lluvia de barro.Marta Lluvich / ACN

El alcalde de Vielha ha pedido prudencia a la ciudadanía y confía en que este episodio ya esté remitiendo. Los daños no han estado solamente en Vielha y algunos de sus núcleos agregados también han registrado desperfectos por el viento.

El helipuerto de Vielha ha registrado una racha máxima de 77,8 km/h, el Lac Redon a 2.247 metros la racha máxima registrada ha sido de 158,4 km/h y en la Bonaigua a 2.266 metros ha registrado una racha de 115,2 km/h.