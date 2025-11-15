Era residéncia Sant Joan de Les daurirà parciaument a principis de 2026
Era residéncia tà gent grana Sant Joan de Les a previst daurir es sues pòrtes en ua prumèra fasa pendent eth prumèr semèstre der an 2026. Er equipament siguec impulsat en 2017 per anterior govèrn deth Conselh, de Convergéncia Aranesa. Totun, dempús deth cambi de govèrn en an 2019, era actuau equipa de govèrn d’Unitat d’Aran detectèc diuèrses deficiéncies que, amassa damb es efèctes dera pandèmia dera covid, dificultèren complir es tèrmes de dubertura iniciauments previsti.
Era sindica d’Aran, Maria Vergés, destaquèc qu’eth projècte originau, damb capacitat tà 65 places, ère sobredimensionat, pr’amor qu’era lista de demora ena residéncia Sant Antòni de Vielha ei redusida.
Per aquerò, eth nau plan prevé ua capacitat mès ajustada as besonhs actuaus: 25 places de dia e 30 residenciaus.
Es òbres tanben an incorporat milhores tecnologiques e foncionaus entà aufrir ua atencion mès modèrna. Era planta baisha acuelherà eth centre de dia; es plantes baisha e prumèra compdaràn damb airaus d’oficina e servicis, mentre qu’era segona, tresau e quatau planta se destinaràn a abitacions e zònes comunes.