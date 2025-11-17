Les Borges rinde homenaje a sus vecinos octogenarios

Los 24 octogenarios que asistieron al homanaje, en la foto de familia del evento. - AYUNTAMIENTO DE LES BORGES

Les Borges rindió homenaje ayer a los vecinos que este año han cumplido 80 años en un acto celebrado en el Pavelló de l'Oli en el que participaron 24 de los 40 borgencs que desde enero han alcanzado esa edad o van a hacerlo en lo que queda de él.

En el homenaje, que se viene realizando desde hace varios años en la capital de Les Garrigues, tomaron la palabra la mayor parte de ellos para narrar recuerdos de la infancia y la adolescencia, que en su caso coincide con la transición de la posguerra al desarrollismo, ya que se trata de personas nacidas en 1945. También lo hicieron algunos de sus nietos, lo que le dio al acto un cariz intergeneracional.

“Queremos que esta fiesta tome sentido como homenaje de todo el pueblo a los mayores cuando cumplen los 80 años, y eso requiere la participación de varias generaciones”, señaló el alcalde de Les Borges, Josep Ramon Ferran.

“Algunos no se han animado a dar el paso y participar”, anotó el edil, ya que dos de cada cinco vecinos que cumplen este año los 80 declinaron hacerlo. “Queremos que la gente se sienta más invitada, nos planteamos ligar el evento a otras actividades y que sea el final de una programación intergeneracional, el colofón”, apuntó.