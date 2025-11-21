Activada la alerta por fuerte viento en el Pirineo y en el Prepirineo, con rachas de más de 90 km/h

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Protección Civil ha activado la alerta del plan Vencat ante la previsión de fuertes rachas de viento, que pueden superar los 90 km/h en toda la zona del Pirineo, Prepirineo y Empordà, según ha informado Protección Civil. La alerta se alargará hasta este sábado al mediodía y el episodio afectará principalmente a partir del viernes a la medianoche.

Por otra parte, se encuentra en prealerta el plan Neucat, por la previsión de nevadas, que pueden acumular grosores de más de cinco centímetros en la Vall d'Aran, a partir de la cota de 700 metros.