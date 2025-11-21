SEGRE
premis literaris

Joan Carles González guanya el Màrius Torres de poesia i Rafel Jaume, el Josep Vallverdú d'assaig

Activada la alerta por fuerte viento en el Pirineo y en el Prepirineo, con rachas de más de 90 km/h

El aviso se alargará hasta el sábado al mediodía y afectará principalmente a partir del viernes a la medianoche

La C-13 en Esterri d'Àneu este viernes por la mañana.

La C-13 en Esterri d'Àneu este viernes por la mañana.Marta Lluvich / ACN

Lluís Serrano
Publicado por
redacción

Creado:

Actualizado:

Protección Civil ha activado la alerta del plan Vencat ante la previsión de fuertes rachas de viento, que pueden superar los 90 km/h en toda la zona del Pirineo, Prepirineo y Empordà, según ha informado Protección Civil. La alerta se alargará hasta este sábado al mediodía y el episodio afectará principalmente a partir del viernes a la medianoche. 

Por otra parte, se encuentra en prealerta el plan Neucat, por la previsión de nevadas, que pueden acumular grosores de más de cinco centímetros en la Vall d'Aran, a partir de la cota de 700 metros.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking