Cinco accidentes en las carreteras leridanas este viernes por la mañana, algunos por el hielo

Las carreteras de Lleida han registrado hasta cinco accidentes este viernes por la mañana, algunos de ellos provocados por el hielo en la calzada. Las bajas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas han complicado la circulación en varias vías de la provincia leridana durante las primeras horas del día.

El primer siniestro se ha producido a las 08.10 horas en Llavorsí, donde un vehículo ha salido de la vía posiblemente a causa del hielo. Según han informado los Bombers, una persona ha resultado ilesa y otra ha sido atendida por el SEM con heridas leves y posteriormente trasladada al hospital de Tremp. Hacia las 09.14 horas, el vehículo ya había sido retirado y la calzada limpiada.

Pocos minutos después, a las 08.19 horas, se ha registrado un choque entre una furgoneta y un autocar en la plaza de la Reguereta de Oliana. Afortunadamente, todos los ocupantes han resultado ilesos en este incidente, que ha requerido la intervención de dos dotaciones de los Bombers.

Accidentes con vehículos pesados

La situación se ha complicado todavía más en Ribera d'Urgellet cuando, a las 08.53 horas, un camión quitanieves ha resbalado en la N-260, en el inicio del Port del Cantó, y ha quedado volcado de lado, provocando una pequeña fuga de líquido hidráulico. El conductor, herido leve, ha podido salir del vehículo por sus propios medios. Dos dotaciones de bomberos han trabajado en este incidente.

En la Sentiu de Sió, a las 09.08 horas, un camión que transportaba cerdos ha volcado en la carretera ING-3. Según los servicios de emergencia, no se han registrado heridos y todos los animales han quedado dentro del camión a la espera de otro vehículo para trasladarlos. Este accidente ha requerido la intervención de cuatro dotaciones de los Bomberos.

Finalmente, hacia las 09.20 horas, los Bombers han recibido un aviso por un accidente entre un coche y un patinete eléctrico en Lleida ciudad, concretamente en la N-240, en el punto kilométrico 88,4, a la altura del polígono de Els Frares. Según el SEM, la persona que llevaba el patinete ha resultado herida de gravedad menor y ha sido trasladada por una ambulancia al Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) de Prat de la Riba.

Restricciones en la circulación por nieve y hielo

A causa de las condiciones meteorológicas adversas, el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha establecido la obligatoriedad de utilizar cadenas en nueve carreteras leridanas este viernes. Las primeras restricciones se han activado en torno a las 08.00 horas en vías como la L-504 en Lladorre, la L-510 en Alins, la L-500 y L-501 en la Vall de Boí, la C-142b en Naut Aran y la C-28 en Vielha.

Además, se ha restringido el paso de vehículos articulados en la N-230 en Vialler por la presencia de nieve en la calzada. A partir de las 09.00 horas, se han sumado a estas restricciones la C-147 en Esterri d'Àneu y la C-13 en el tramo desde Llavorsí hasta este municipio. Finalmente, a las 10.40 horas, el uso de cadenas se ha ampliado en la N-260 entre Soriguera y Ribera d'Urgellet, donde también se ha prohibido el paso de camiones articulados.