Buscan fincas agrícolas sin actividad en el Montsec para pastos

El proyecto Prepast busca propietarios de fincas agrícolas o forestales en desuso o sin actividad ganadera del Montsec interesados en incorporarse a la red de pastos. La iniciativa promueve la recuperación del pastoreo extensivo como herramienta de gestión del territorio, conservación de la biodiversidad y desarrollo rural.

La red de pastos se ha iniciado en el Montsec y montañas cercanas y el objetivo es conectar a propietarios y ganaderos, facilitando acuerdos que reactiven espacios rurales, ofreciendo modelos de colaboración y acompañamiento técnicos. Se trata de poner en valor tierras actualmente sin uso. “El pastoreo no solo es una actividad económica, también es una herramienta de conservación activa y gestión territorial. Un rebaño en una finca abandonada aumenta la biodiversidad, reduce el riesgo de incendios y reactiva la economía local”, explicó Cate Ponce, técnica de Prepast y diseñadora de la estrategia de la red de pastos.

Actualmente, la red cuenta con unos 300 recintos, cerca de 3.000 hectáreas incorporadas y 2.000 más en proceso. Los interesados pueden contactar a través de www.prepast.org o enviando un correo a projectes@lasanina.cat para estudiar cada propuesta y facilitar su inclusión en la red.