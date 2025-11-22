Estrenan las mejoras energéticas del colegio de Ponts

Ponts inauguró ayer medidas de adaptación de la escuela al cambio climático, con actuaciones que permiten reducir el gasto en el mantenimiento del equipamiento y aumentar el confort térmico de los alumnos y los profesores. El acto reunió a la comunidad educativa de la localidad, miembros de la dirección de la escuela y del ayuntamiento. Los encargados del proyecto explicaron que los trabajos han permitido reducir el consumo energético y se ha mejorado el aislamiento del centro, en las fachadas y la cubierta.

El alcalde, Josep Tàpies, destacó que se han invertido 233.000 euros en la actuación y que a partir de ahora se buscarán nuevas ayudas para actuar en los dos edificios anexos que hay en la escuela de Ponts.

Añadió que también se ha mejorado la accesibilidad al colegio y se ha instalado un ascensor y una rampa para salvar varios desniveles y facilitar el acceso a alumnos con dificultades de movilidad. Esta actuación está ligada a la construcción de una plaza en el solar anexo al colegio, que será un espacio más de la localidad pero en horario de clases será de uso exclusivo para los alumnos. Está previsto que las obras se inicien el primer trimestre de 2026.