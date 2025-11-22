Monedas de madera para dinamizar el comercio local en Artesa de Segre

Artesa de Segre ha lanzado la campaña Jo compro a Artesa!, con la que busca dinamizar el comercio, el turismo y la industria del municipio. El proyecto forma parte del nuevo plan de promoción local y pretende reforzar el desarrollo económico y social mediante una estrategia unificada con todos los actores comerciales y turísticos de la localidad. El eje de la campaña son las monedas de madera, disponibles en valores de 10 y 20 euros, que funcionan como vales regalo. Pueden adquirirse en los comercios adheridos a la Associació de Comerç i Serveis d’Artesa, regalarse y utilizarse en cualquier establecimiento participante. Este instrumento fomenta la compra de proximidad y ofrece una alternativa original para apoyar a los pequeños comercios del pueblo.

La campaña incluye un vídeo promocional que destaca el valor del comercio local y su relación con la vida cotidiana del municipio. Además, se ha publicado un nuevo directorio de comercio y servicios, disponible en papel y formato digital, y el municipio se ha sumado a la campaña catalana Compra i descobreix Catalunya.

La presidenta de la entidad comercial, Mercè Nogués, destacó la importancia de la campaña, que “da herramientas para seguir creciendo y para mostrar la fuerza de un comercio próximo, profesional y comprometido con los clientes”.