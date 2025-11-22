Simulacro de accidente aéreo con víctimas en Alguaire

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Protección Civil y Aeroports organizaron ayer un simulacro de choque de un avión de pasajeros con una avioneta de formación en Alguaire con 3 muertos y heridos ficticios. Un centenar de personas, entre los 18 figurantes y efectivos de los Bomberos, Mossos, el SEM y la Guardia Civil, entre otros, participaron en la actividad, que se organiza cada dos años.La subdirectora de Emergencias, Imma Soler, dijo que el simulacro fue “muy provechoso” porque permitió poner a la práctica todos los operativos al aeropuerto.