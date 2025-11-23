La 28 Fira de Maials prevé un récord de ventas de aceite y llegar a los 16.000 litros

Maials se convierte este fin de semana en un punto de encuentro para el sector oleícola con la 28 Fira de l'Oli Verd durante la que espera vender alrededor de 16.000 litros. El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, destacó el valor identitario, tradicional y económico que representa el aceite para el territorio. Subrayó que “mantener el sector primario es imprescindible” pero insistió también en la necesidad de diversificar la economía local para garantizar el futuro del territorio. Samper explicó que la Generalitat trabaja en una estrategia de captación de inversiones con el objetivo de redistribuir la riqueza. El Govern quiere que “el 50% de las nuevas inversiones se ubiquen fuera del área metropolitana”, para fortalecer zonas rurales y facilitar que los jóvenes tengan incentivos para volver. Por su parte, el alcalde Maials, David Masot, agradeció al conseller la llegada de los fondos nucleares, que han permitido mejoras en eficiencia energética e infraestructuras, y reclamó más apoyo para ampliar el polígono y reforzar la conectividad digital. “El objetivo es que Maials y el conjunto del Segrià Sud y del Garrigues Sud puedan complementar la agricultura con la implantación de pequeñas empresas de otros sectores”, dijo.

Por su parte, Francesc Teixidó, presidente de la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, destacó que la campaña del aceite avanza a buen ritmo pese a una tormenta reciente que causó daños puntuales. La recogida ya supera los 4 millones de kilos de aceituna, con un rendimiento medio cercano al 18,7%, cifras que permiten prever una producción final de alrededor de 1,1 millones de kilos de aceite, ligeramente superior a la del año pasado. La garrafa de cinco litros se sitúa esta campaña en los 38 euros en origen.

Arbeca acoge hoy su feria del aceite

Arbeca vive hoy el día grande de la Fira de l'Oliva Arbequina con el mercado tradicional de Santa Caterina, un desfile de antiguos tractoreos y danzas populares. Destaca el concurso de comer olivas arbequinas. Ayer se celebró una degustación de aceite, vermut popular y un espectáculo familiar, entre otros.