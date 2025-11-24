Detenido un traficante de droga en la zona lúdica de Guissona

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles en Guissona a un hombre de 36 años como presunto autor de un delito contra la salud pública. Los hechos pasaron en el transcurso de un control preventivo para luchar contra el consumo y tráfico de sustancias estupefacientes en la zona lúdica de esta población de la Segarra, según ha explicado la policía.

Fue hacia las 20.00 horas cuando una patrulla de Mossos d'Esquadra que iba de paisano detectó un hombre en actitud sospechosa en el interior de un vehículo en la avenida Josep Sans. Los agentes hicieron un registro al vehículo y encontraron un sobre con 4,70 gramos de una sustancia, conocida como TUSI o cocaína rosa, 60 bolsitas para envolver droga y venderla en mono dosis, y 232 euros en moneda fraccionada, hecho que motivó la detención del sospechoso como presunto autor de un delito contra la salud pública.

El detenido, con antecedentes por delitos contra la salud pública, pasó el pasado viernes a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera.