La comunidad educativa de la escuela Gaspar de Portolà de Balaguer vive estos días “con inquietud y tristeza” ante la posible supresión de una línea de I3 para el próximo curso, que afectaría a los niños nacidos en 2023. Desde finales de octubre, el departamento de Educación baraja cerrar una de las dos líneas del centro y esta propuesta sería la única alternativa planteada, aunque la Paeria aún no se ha pronunciado, según explicaron fuentes del centro. Con 54 años de historia, la escuela Gaspar de Portolà ha sido y quiere seguir siendo una escuela pública de calidad, arraigada en la ciudad y sus comarcas cercanas.

La comunidad educativa alerta de que, aunque el cierre sea “solo por un año”, sus consecuencias serán duraderas, con menos profesorado, menos recursos, menos opciones para las familias y un debilitamiento del proyecto educativo. Además, preocupa la situación de las 19 familias con hermanos para el próximo curso y las nuevas familias que podrían perder la libertad de elección. La resolución está prevista para el próximo 26 de noviembre