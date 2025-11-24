Una joven residente en Andorra sería la madre del bebé fallecido que investigan

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La fuerte hemorragia que sufrió la joven que el pasado mes de marzo fue inculpada por la muerte de su bebé en el Alt Urgell activó el protocolo previsto en estos casos por los centros sanitarios cuando tienen que efectuar estas atenciones. Así, después de que el personal médico tuviera que auxiliarla, informó al juzgado de La Seu d'Urgell y este pidió que la sospechosa fuera interrogada por un presunto homicidio, según informó ayer el diario Regió 7. Tal como pubicó SEGRE, los Mossos d’Esquadra están investigando un posible homicidio del relación al recién nacido, que falleció poco después de nacer, a requerimento del juzgado de la capital del Alt Urgell.

El Regió 7 detalla también que la joven reside en Andorra, pero dio a luz en Catalunya, donde recibió ayuda sanitaria urgente al haber perdido mucha sangre después de parir. Añade que pese a que el peso principal de la investigación recae sobre las pruebas periciales que durante estos meses han estado llevando a cabo los médicos forenses asignados en La Seu, los agentes también han localizado al supuesto padre del bebé fallecido, así como a otras personas del entorno de la pareja, que han sido interrogados. No obstante, señala que las respectivas declaraciones de todos no aportaron detalles nuevos que motivaran ninguna detención o imputación y apunta, además, que ni siquiera la madre del recién nacido llegó a ser arrestada formalmente.

El caso lo está llevando el Área de Investigación Criminal (AIC) de la Región Policial del Alt Pirineu i Aran de los Mossos d’Esquadra.