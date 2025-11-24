Vergés defiende más autonomía fiscal en Aran

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La síndica de Aran, Maria Vergés, defiende ser “ambiciosos” en la participación del Conselh Generau en tributos de otras administraciones y en establecer impuestos propios, desarrollando una estructura propia para ello. El nuevo modelo de financiación, que se prevé cerrar en el primer trimestre de 2026, será el más ambicioso hasta la fecha e incluirá la gestión total de la tasa turística de la Val d’Aran, lo que permitirá inversiones y proyectos propios. Sobre la posibilidad de que Aran elija un diputado propio en el Parlament, la síndica afirmó que sería “de toda lógica”, aunque reconoció que es un debate complejo a nivel catalán. También lamentó la falta de recursos para el control de viviendas de uso turístico.