Afirma que su expareja la forzó cuando dormía y la maltrató en Rialp

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Solo quiero rehacer mi vida, pasar página y que mis hijos estén bien”. Esto es lo aseguró ayer ante la Audiencia de Lleida una mujer que denunció que en octubre de 2021 fue agredida sexualmente por su expareja en Rialp. En cambio, el acusado, que se enfrenta a una petición de seis años y 11 meses de prisión, negó que forzara y maltratara a la denunciante y dijo que cuando le denunció todavía eran pareja. “No la he agredido y no he hecho nada que ella no quisiera o pidiera”, afirmó ante el tribunal. Denunciante y procesado, que tienen un hijo en común, ofrecieron versiones totalmente opuestas.

La presunta agresión sexual se habría producido el 7 de octubre de 2021 en un domicilio Rialp. La denunciante, que declaró protegida por una mampara, aseguró que “me desperté con él encima. Me hizo tocamientos y me introdujo los dedos en la vagina a pesar de que le dije que no quería. Intentó penetrarme y acabó eyaculando en la boca”, afirmó. En cambio, el acusado, que declaró último, aseguró que “en ningún momento me apartó porque fue consentido. Ella me pidió que no la penetrara y no lo hice; me dijo que si quería que eyaculara encima y lo hice”. Sobre la supuesta agresión física, que habría tenido lugar el 12 de octubre y que habría sido el detonante para que la mujer denunciara al hombre, esta relató que “me cogió de la cabeza, me tiró sobre el sofá y me dio puñetazos en las piernas”. En cambio, el acusado dijo que “no la he maltratado. Ese día ella estaba muy nerviosa porque nuestro hijo estaba malo y me dio varias patadas”. La denunciante ha rechazado ser indemnizada. El Ministerio Público pide seis años y 11 meses de prisión por los delitos de abuso sexual y maltrato.