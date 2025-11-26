Cuatro centros de innovación en 2026

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Sort acogerá a principios del próximo año un centro dedicado a promover actividades económicas y proyectos empresariales basados en los recursos forestales de las comarcas del Pirineo. Será una nueva incorporación a la red de Centres d’Innovació Transformativa Especialitzats (CITe) que promueve la Diputación. El presidente del ente comarcal, Joan Talarn, lo presentó ayer en la feria Agrobiotech, donde avanzó que, a lo largo de 2026 se pondrán en marcha otros tres en las comarcas leridanas: uno dedicado al turismo sostenible, otro a favorecer la resiliencia ante el cambio climático y un tercero a la digitalización.

Talarn explicó que las ubicaciones exactas de los tres futuros CITe están todavía por decidir, si bien dos de ellos estarán en el Pirineo. El de turismo se plantea en la Val d’Aran y el dedicado al cambio climático, en el Pallars Jussà. El especializado en digitalización se instalará en el llano y podría establecerse en la comarca de la Segarra. Cada uno de ellos contará con un mínimo de un técnico y una dotación económica propia, aunque los diferentes centros deberán trabajar de forma coordinada.

Los cuatro nuevos centros se sumarán al de Alcarràs, dedicado a la bioeconomía, el de Balaguer, especializado en energías limpias, y el de Lleida, dedicado a cadenas de valor alimentaria. Talarn destacó que la transformación económica “debe hacerse desde el territorio, con la gente y las instituciones que trabajan en él”. Por su parte, el vicepresidente del patronato de Promoción Económica, Jordi Verdú, destacó que Lleida “tiene talento, capacidad y recursos para construir su propio futuro”. Teresa Botargues, asesora en materia de transformación económica, destacó que los CITe buscan una innovación “especializada” en los recursos de su entorno, pero trabajan para el conjunto de la demarcación.