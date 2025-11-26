Detenido un ladrón multirreincidente por robos en vehículos en varias calles de Lleida

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 32 años en Lleida como presunto autor de tres robos con fuerza en interior de vehículo el 19 de noviembre en las calles Mariola, Passeig de Ronda y Joc de la Bola de la capital del Segrià. Al día siguiente de los hechos al mediodía una patrulla que hacía tareas de seguridad ciudadana por la calle Mariola vio a un hombre que adoptaba una actitud evasiva al detectar la presencia policial. El hombre era conocido por sus numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio y los agentes lo identificaron y le decomisaron preventivamente una bolsa de plástico con unos objetos de dudosa procedencia, entre los cuales una linterna, una chaqueta y aparatos electrónicos.

Las gestiones hechas posteriormente en comisaría permitieron confirmar que los objetos decomisados provenían de tres robos con fuerza en interior de vehículo ocurridos el día anterior.

Este martes de madrugada una patrulla de los Mossos localizó y detuvo al sospechoso en la calle Cardenal Cisneros. Está previsto que este miércoles pase a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Lleida.