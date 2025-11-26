Herida una mujer al ser atropellada por un vehículo en Mollerussa

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Una mujer ha resultado herida este miércoles por la mañana al ser atropellada por un vehículo en la calle Sant Antoni de Mollerussa. El SEM ha activado dos ambulancias para atender a la mujer, que ha sido trasladada con heridas de gravedad menor al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 07.38 horas.

Accidentes en Lleida, Balaguer y Mollerussa

Por otra parte, las carreteras de Ponent registraron este martes varios accidentes de tráfico que se saldaron sin heridos de gravedad. El primero se produjo a las 2.48 horas en la N-240 en Lleida. En la capital del Segrià hubo otro siniestro a las 7.45 horas en la carretera LL-12 entre un coche y una furgoneta. Posteriormente, a las 11.03 horas hubo una colisión entre dos turismos en la carretera LV-2001 en el término municipal de Mollerussa. Poco después, a las 11.46 horas, se registró una salida de vía a la C-147 a su paso por Balaguer, según informaron los Bombers de la Generalitat.