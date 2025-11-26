La infancia y la adolescencia reivindican diversidad y respeto

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La capital del Pla d’Urgell celebró el pasado domingo el Día Mundial de la Infancia y la Adolescencia con una fiesta que llenó de público y de actividades lúdicas y educativas el pabellón ferial y en la que participaron una veintena de entidades.

Entre las novedades de este año en esta conmemoración, que se lleva a cabo por cuarto año, destacó la participación de la unidad canina y del TEDAX de los Mossos d’Esquadra y también de los Agents Rurals, que ofrecieron talleres dinámicos para mostrar su trabajo.

También repitió el espacio que se abrió hace dos ediciones dirigido a niños y niñas de 0 a 3 años y conducido por las escuelas infantiles municipales. Asimismo, se quiso trabajar la inclusión a través de diferentes actividades, como una gimcana con sillas de ruedas o un taller de lengua de signos.

Además de los diversos talleres que se llevaron a cabo en las carpas de las entidades participantes, también hubo diferentes actuaciones, entre ellas, la de la Colla Bastonera de L’Arreu y la de los Diables ARF de Mollerussa.

Asimimo y para completar la jornada lúdica y educativa, se instaló una zona de hinchables con una pista americana de la que también pudieron disfrutar las personas adultas.