Las estaciones de esquí leridanas encaran con optimismo la temporada tras las últimas nevadas

Las 11 estaciones de esquí del Pirineo de Lleida encaran la temporada con optimismo tras las nevadas de los últimos días. El arranque será diferente del año pasado, cuando la climatología no permitió abrir ni por el puente de la Purísima. Baqueira Beret dará el pistoletazo de salida este sábado y las estaciones de FGC lo harán el 4 de diciembre. El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, ha dicho que el sector prevé llegar a los 1,4 millones de forfaits vendidos, una cifra que es similar a la de temporadas pasadas. Los representantes de las estaciones apuestan por recuperar iniciativas como la semana blanca para ampliar mercado.

