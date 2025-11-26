Pleno para desencallar la mejora de las calles

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa celebrará previsiblemente hoy un pleno extraordinario y urgente para modificar el plan de saneamiento municipal y cerrar el año con todas las operaciones de crédito previstas en marcha. El alcalde, Marc Solsona, explicó que el objetivo es incorporar al plan la operación de 2 millones de euros ya anunciada y unos 900.000 euros vinculados al remanente negativo de tesorería, de manera que los préstamos puedan formalizarse este año. La Generalitat se reunió ayer con intervención y se pidieron una serie de ajustes para convocar la sesión.

Dimisión

Por otra parte, el pleno dejará constancia de la dimisión de Raül Aguilar como concejal y segundo teniente de alcalde. No solo deja este cargo sino que también ha causado baja de su partido, Junts. Romy Balagué asumirá de forma temporal la portavocía del grupo. El relevo se produce a la espera de que la Junta Electoral emita la credencial de la persona que debe ocupar el acta de edil, un proceso que se activará una vez que el pleno ratifique la renuncia. El alcalde, Marc Solsona, explicó que la decisión de Aguilar responde a una “determinación personal” y expresó su respeto por este paso, agradeciendo la tarea desarrollada en el gobierno municipal. Por otra parte, el consistorio mantiene las obras urgentes para mejorar el espacio público, por ejemplo, las baldosas en la plaza Pla d’Urgell.