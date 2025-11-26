Poda selectiva para reducir las molestias por estorninos

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa inicia hoy los trabajos de poda selectiva en la avenida del Canal, una actuación programada para reducir los dormideros de estorninos que en las últimas semanas han provocado molestias al vecindario por la presencia de suciedad, excrementos y ruido, según explicaron ayer el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, y el concejal de Atención Externa y Vía Pública, Joel Bastons.

La operación se ha dividido en tres tramos de actuación con el objetivo de planificar los trabajos de manera ordenada y garantizar la seguridad en la vía pública. Según esta planificación técnica, los trabajos se iniciarán por el segundo tramo, que va desde la carretera de Torregrossa, ante la rotonda de l’Albada, hasta la calle Mestre Enric Subirós, ya que es la zona que actualmente registra un mayor impacto por los excrementos de los estorninos y donde es necesaria una actuación inmediata para minimizar las afectaciones.

La actuación seguirá por los otros dos tramos afectados, el que va desde Mestre Enric Subirós hasta la L-200 (rotonda del Tractor, ante la carretera de Miralcamp) y el tramo que va desde la calle Jaume I hasta la carretera de Torregrossa. Esta actuación ha sido adjudicada a Parcs i Jardins de Catalunya SL por un importe de 18.126 euros.

La Policía Local tiene previsto adecuadamente todo el perímetro de actuación en función de los diferentes tramos que se vayan ejecutando y solicitará a los vehículos que no estacionen en la zona para facilitar el acceso de la maquinaria y garantizar el desarrollo seguro de las tareas.

Antes de Navidad

La previsión del consistorio es que antes de las vacaciones de Navidad se haya llevado a cabo la poda de los 200 ejemplares de plataneros situados a lo largo de la margen del canal, completando así la estrategia iniciada la semana pasada con el dispositivo de limpieza urgente para mitigar los efectos de la presencia masiva de estorninos.

El concejal de Atención Externa y Vía Pública remarcó que también está previsto en las próximas semanas actuar en la zona del paseo La Salle y que, a través de la brigada municipal, también se llevarán a cabo otras actuaciones puntuales en diferentes puntos de la capital del Pla d’Urgell.