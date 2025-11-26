Récord con 13 millones en ventas de coches

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Fira de Mollerussa cierra el ejercicio 2025 con un nuevo récord histórico de negocio en el sector de la automoción. El volumen de facturación conjunta de los expositores que han participado en los tres certámenes del año (Fira de Sant Josep, Autotrac y Autotardor) asciende a 12.994.617 euros, a poco más de cinco mil euros de los 13 millones. Así lo anunciaron ayer el alcalde y presidente de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, acompañado del vicepresidente del ente ferial, Joel Bastons, y del técnico Ramon Xinxó. El balance supone un incremento de casi 2,5 millones de euros respecto al año pasado y supera en un millón la anterior mejor marca, registrada en 2019 con 11.955.712 euros. También crece el número de vehículos vendidos, tanto nuevos como de ocasión, que este año alcanza las 453 unidades, un 12% más que en el último ejercicio.

Solsona vinculó estos “resultados excepcionales” al buen comportamiento del Salón del Automóvil, celebrado en marzo en el marco de la Fira de Sant Josep, donde se formalizaron 252 operaciones por un importe cercano a los 9 millones de euros.

En el caso concreto de Autotardor, celebrada el último fin de semana de octubre, la feria se saldó con 92 vehículos vendidos por un importe total de 1.917.175 euros. Este certamen reunió a una veintena de firmas expositoras y hasta 380 vehículos, con una oferta muy amplia de modelos y precios. El coche más caro vendido fue un Mercedes C300 por 47.990 euros, mientras que el más económico fue un Peugeot Partner por 6.300 euros. En cuanto al origen de los clientes, el 25% de los compradores procedía de la comarca del Pla d’Urgell, el 15% de la ciudad de Lleida y el 56% de otros municipios de la demarcación.

En este sentido, la Fira llevó a cabo ayer el sorteo del premio de 3.000 euros entre los compradores de un vehículo durante la última edición de Autotardor, celebrado como es habitual en la notaría de la capital del Pla d’Urgell. El ganador ha sido Miquel Garcia, vecino de Vila-sana, por la compra de un Peugeot 508 en el expositor Tallers G. Priego, de Golmés. Este sorteo, que también se organiza en la Fira de Sant Josep y en Autotrac, está patrocinado por los propios expositores y por el ente ferial y sirve, además, para recopilar los datos de ventas y volumen de negocio.