Tres detenidos por cultivar ‘maría’ en una casa del centro de La Fuliola

Investigadores durante la redada ayer por la mañana en el camino de Ivars de La Fuliola. - LAIA PEDRÓS

La Policía Nacional llevó a cabo ayer por la mañana una redada antidroga en La Fuliola que se saldó con la detención de tres hombres y el desmantelamiento de una plantación de marihuana en una casa del centro, según ha podido saber este periódico. Los investigadores decomisaron unas 800 plantas, 24 kilos de marihuana ya preparada para consumo y la estructura del cultivo. Además el inmueble tenía la luz pinchada. Los sospechosos fueron arrestados como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y de defraudación de fluido eléctrico.

El operativo policial empezó antes de las 7.00 horas en una vivienda situada en el camino de Ivars d’Urgell, a escasos metros del polideportivo, y se alargó durante más de cuatro horas. En la vivienda fueron arrestadas tres personas y, posteriormente, se practicó el registro. Se da la circunstancia de que la Policía Nacional ya hizo otra redada en este domicilio en julio del año 2022. En aquella ocasión, hubo dos personas detenidas y se decomisaron 60 gramos de cocaína, más de 700 plantas de marihuana y dinero en metálico.

En el registro también había técnicos de la compañía eléctrica. Se decomisaron lámparas, aparatos de aire, extractores y otras herramientas para facilitar el cultivo. Vecinos explicaron a este periódico que en varias ocasiones habían mostrado su malestar por el fuerte olor a marihuana, aunque el consistorio no tenía ninguna queja oficial registrada al respecto.

La investigación, que se inició hace varios meses al sospechar que la vivienda había vuelto a ser habilitada para el cultivo de marihuana, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

En los últimos años, los cuerpos policiales han desmantelado numerosas plantaciones indoor en localidades pequeñas de Ponent. Los investigadores afirman que es para pasar desapercibidos.