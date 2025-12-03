La niebla densa complica la circulación en carreteras del llano de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una densa niebla redujo ayer la visibilididad y complicó la circulación en la red de carreteras de las comarcas del llano de Lleida, especialmente en vías rápidas como la autopista A-2 o la autopista AP-2 (en la foto), si bien no fue necesario aplicar en esta última el protocolo que incluye medidas como reducir el límite de velocidad y activar la señalización por láser. Los pronósticos meteorológicos apuntan a más niebla para hoy.