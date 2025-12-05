Impulso a la FP para retener el talento joven

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El consejo de la Formación Profesional de Solsona, Cardona y el Solsonès se ha reactivado con el objetivo de prestigiar la FP y convertirla en una herramienta clave para retener el talento joven y ajustar la oferta formativa a las necesidades del mercado laboral. Una cuarentena de agentes educativos, técnicos, políticos y empresarios participaron el pasado martes en la primera asamblea general celebrada en el ayuntamiento de Solsona, presidida por la alcaldesa de Cardona, Lluïsa Aliste.

Actualmente, cursan FP 337 alumnos en el ámbito de Solsona y Cardona (Solcar), una cifra que supone un incremento del 18 % respecto al año anterior. Los ciclos con más demanda son Mantenimiento Electromecánico, Actividades Comerciales, Gestión Forestal y Medio Natural, Atención a Personas en Situación de Dependencia, Cuidados Auxiliares y Sistemas Microinformáticos. Destaca también el crecimiento del ciclo de Automatización Robótica Industrial, que ha pasado de siete a veintidós alumnos.

En total, se imparten siete ciclos de grado medio, cuatro de grado superior, un grado básico y varios programas específicos. Los datos de orientación muestran que muchos jóvenes interesados en continuar FP deben marcharse por falta de oferta. Por ello, el consell apuesta por ampliar certificaciones profesionales.

Se debatieron las demandas laborales locales. Un 20% de las 158 empresas que participaron en una encuesta de prospección empresarial crecerán en plantilla en los próximos tres años y el 83% estarían interesadas en prácticas profesionales. Por otra parte, según el servicio Connectem de la Agència Solcar, el 16% de los puestos de trabajo que se han ofertado en el último año, unos 50, no se han cubierto.