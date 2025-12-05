Se derrumba un edificio deshabitado en Tàrrega y desalojan su entorno

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Un edificio se derrumbó ayer de forma parcial en el número 34 de la calle Urgell de Tàrrega sin provocar heridos. El derrumbe obligó a cortar la vía y a desalojar por motivos de seguridad a dos vecinos y a una decena de trabajadores de Quàlia. Todos ellos se encontraban en el inmueble de enfrente.

El aviso del derrumbe llegó a las 11.38 horas, después de que se detectaran desprendimientos en la calle. Estaban provocados por el hundimiento del interior del edificio. Se activó un amplio dispositivo de emergencias y se acordonó la zona. Trabajaron efectivos de la Policia Local, Mossos d’Esquadra, Bombers, que activaron el Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC), y una ambulancia del SEM, que se desplazó preventivamente. La arquitecta municipal también acudió para evaluar in situ el riesgo de nuevos desprendimientos y coordinar las acciones posteriores.

Por la tarde una empresa especializada inició el derribo del edificio afectado hasta la segunda planta. El concejal de Urbanismo, José Luis Marín, explicó que “hoy continuaran las tareas de derribo del inmueble así como de otros tres colindantes”.

El edificio que sufrió el derrumbe está deshabitado desde hace años. El ayuntamiento había iniciado su expropiación para esponjar esta zona del centro histórico con un nuevo espacio público que ocupará el lugar de los inmuebles situados en los números 28, 30, 34 y 36. Son los que se derribarán hoy, a excepción de un tramo de fachada en la parte baja como muro de seguridad. El 28 y el 36 ya son propiedad del ayuntamiento y la adquisición de los otros dos están en trámite.