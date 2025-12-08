Rutas en catamarán en el pantano de Rialb en primavera

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El pantano de Rialb, entre las comarcas de la Noguera y el Alt Urgell, se podrá recorrer en catamarán en la primavera del próximo año. Las rutas de la embarcación, con una capacidad para doce plazas e impulsada por energía solar, saldrán del embarcadero habilitado en Viaplana, en La Baronia de Rialb, donde se está construyendo un centro de actividades náuticas.

Se enmarca en un proyecto turístico financiado con fondos Next Generation, que engloba otras propuestas en el contexto del cambio climático. Desde el Consorci Segre Rialb se trabaja para definir los trayectos que ofrecerá el catamarán, por definir. El proyecto también contempla dos embarcaderos en Tiurana y la Clua, en el municipio de Bassella (Alt Urgell), destinados a otras embarcaciones recreativas que quieran acceder al embalse desde estos puntos. En esta misma zona, Bassella apuesta por recuperar la playa fluvial de Ogern con criterios de sostenibilidad haciendo que esta no dependa del caudal del río Segre.