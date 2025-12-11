Listo el convenio para que la Diputación acabe las obras del Molí Fariner

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La Diputación ya tiene el convenio preparado para financiar las obras de restauración del Molí Fariner de Alfarràs y lo remitirá al ayuntamiento para que lo pueda aprobar en el pleno de la próxima semana. Hace seis años, el consistorio abordó las obras para convertir el molino en un albergue de peregrinos del Camí de Sant Jaume. “Rehabilitamos las instalaciones de la vieja fábrica textil Viladés y reformamos el molino, que es Bien Cultural de Interés Nacional. En un principio, se optó a los fondos Feder de la UE que gestionaba la Diputación y que por diversos motivos se perdieron ante la falta de tiempo para elaborar los proyectos en los términos que exigía Europa”, dijo el alcalde, Joan Carles Garcia. La Diputación asumió la reforma con fondos propios y “ahora el dinero para la fase final. Nosotros licitaremos y ejecutaremos la obra para habilitar el albergue que, además de peregrinos, también acogerá a pescadores que vienen al Noguera Ribagorçana”, que atrae a 8.000 aficionados cada año. A primeros de 2024 el ayuntamiento finalizó la primera fase de consolidación del molino con un nuevo tejado. Esta actuación comportó reforzar las paredes y cimientos de este edificio del siglo XII, el único con esta catalogación en la población. En él se habilitarán unas 15 plazas destinadas a turistas y peregrinos. La actuación supuso una inversión de más de 155.000 € y contó con ayudas del Govern. El consistorio quedó a la espera de que la Diputación aporte unos 300.000 €, para los cierres del edificio y rehacer el espacio interior.