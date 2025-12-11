Retiran el amianto del tejado de casal social

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Seròs ha completado la retirada de amianto en la cubierta del casal municipal, una actuación financiada gracias a una subvención de la Agència de Residus de Catalunya (ARC) que asciende a 22.292 euros. Se llevó a cabo siguiendo los protocolos de seguridad y con el fin de garantizar la salud de la ciudadanía. Una vez retirada, se instaló una nueva cubierta con panel sandwich y aislamiento térmico que mejorará la eficiencia energética del edificio. Este proyecto se enmarca dentro del plan para la erradicación del amianto en Catalunya, que establece que debe eliminarse de todos los edificios públicos antes de 2028 y de todo el territorio antes de 2032. En el marco de la misma convocatoria de subvenciones, también se procederá a la retirada del amianto de las cubiertas de los almacenes de la brigada municipal y del campo de fútbol. Con estas actuaciones, Seròs reafirma su compromiso con la salud pública y la sostenibilidad y tendrá retirado este elemento contaminante de sus infraestructuras, según fuentes municipales. La Generalitat calcula que en Catalunya “todavía hay más de cuatro millones de toneladas de amianto” en tejados y tuberías, depósitos y jardineras. El censo de cubiertas con fibrocemento (amianto) de Catalunya constata que el municipio de Lleida es el cuarto con más toneladas de este material en los tejados, 9.317,93, solo superado por Barcelona (17.716,01), Terrassa (1.285,329 y Sabadell (810.934,55). Si se toma como referencia el número de habitantes, cuatro municipios leridanos encabezan el ranking de kilos de amianto per cápita: Foradada, con 7.492; Oliola, con 5.618,8, Ivorra, con 4.653,5; y Abella de la Conca, con 4.312,4. El amianto es tóxico cuando se rompe, ya que desprende fibras y puede producir enfermedades.

Casi una treintena de vertidos ilegales de este material en Lleida

Los Agentes Rurales de la Generalitat han localizado en lo que va de año en la demarcación de Lleida un total de 27 vertederos ilegales de amianto, con lo que en apenas once meses (del 1 de enero al 20 de noviembre) prácticamente han triplicado la cifra de todo el año pasado, cuando hallaron diez. Por su parte, la mayoría de los municipios van retirando este componente de sus infraestructuras, en especial de las redes de agua de boca.