Cerca de un millón para renovar 5 km de tubería

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La Mancomunitat d’Aigües del Solsonès ha aprobado el presupuesto de 2026 que asciende a 2 millones de euros y contempla las obras para reponer la tubería de captación desde el río Lacó, afluente de la Ribera Salada, entre Odèn y Lladurs, dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro. Comportará el cambio de 4,6 km de conducción y una inversión de 930.000 €, según el presidente del organismo, Daniel Rovira. Este tramo de conducción es muy antiguo, el último que queda por renovar y, además, es de fibrocemento, un material nocivo para la salud que debe ser eliminado en 2030, según la normativa de la Generalitat. Por otra parte, Rovira explicó que la sedimentación de cal incrustada en la conducción ha hecho que el diámetro que tenía cuando se instaló, hace unos 35 años, haya pasado de los 20 centímetros a menos de la mitad, con los problemas de presión que comporta para los abastecimientos. Añadió que el organismo espera obtener ayudas de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Rovira indicó que ya se han acabado las obras en la captación del Cardener que lleva el agua al depósito de Lladurs, que también se ha redimensionado. Esta intervención ha costado 743.000 € y ha contado con ayuda de la ACA. También ha comportado duplicar la capacidad de las conducciones en unos 2 km. Rovira remarcó que se quiere tener garantías para dar un buen servicio y contar con que los depósitos estén llenos en caso de cualquier urgencia. La Mancomunitat abastece a once municipios: Castellar de la Ribera, Pinell, Lladurs, La Molsosa, Biosca, Clariana de Cardener, Navès, Pinós, Riner, Solsona y Olius. Los seis últimos están dentro de las cuencas internas, ya que se suministran de los embalses del Llobregat, es decir, de la Llosa y Sant Ponç.