Hostafrancs recrea la foto que unió a todo el pueblo 25 años después

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los vecinos de Hostafrancs se reunieron el domingo en la plaza del pueblo para tomarse una fotografía conjunta, al pie de la cruz de término, tal como se hizo hace 25 años. Más de un centenar de personas participaron en la iniciativa, cuidadosamente colocadas: los mayores al frente, los niños y jóvenes en las escaleras de la cruz, y el resto organizados en filas. La ilusión de estar les hacía sonreír a la cámara y mantener los ojos bien abiertos a la luz de un sol cegador. Muchos se habían arreglado especialmente para la ocasión. Vecinos de toda la vida y recién llegados compartieron el mismo entusiasmo ya que todos querían estar presentes.

Tras la fotografía de grupo, la fiesta continuó en el café del pueblo con el tradicional vermut dominical. En las paredes del local cuelga la misma fotografía tomada en el año 2000, que el domingo generó numerosos comentarios. Los asistentes fueron nombrando uno a uno a quienes aparecían entonces. De aquellas caras, faltaba una cuarta parte. Los que eran niños en aquella imagen hoy son adultos, y muchos regresaron con sus hijos.

El reencuentro se convirtió en un homenaje a la memoria colectiva, a la vida que pasa y al valor de la comunidad. Fotografías como esta sirven para reforzar los lazos entre generaciones y reivindicar aquello que une: el sentimiento de pertenencia y el orgullo compartido. Hostafrancs es un pueblo del municipio de Els Plans de Sió en el que el año pasado había 117 vecinos censados, según el Idescat.