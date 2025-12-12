La Paeria asume el Gran Teatre de la Passió

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Paeria de Cervera ha formalizado finalmente dos convenios de gran relevancia para el desarrollo cultural de la ciudad con el Patronat de la Passió. El primer convenio establece otorgar una subvención de 220.000 al Patronat de la Passió, incluida en el presupuesto de 2025. Este apoyo económico permitirá a la entidad cubrir facturas pendientes y abonar el crédito solicitado para las obras de renovación del escenario, finalizadas en enero. El segundo acuerdo formaliza la cesión gratuita del Gran Teatre de la Passió al ayuntamiento por un período de 99 años. El edificio, que funcionará como equipamiento cultural y social, será gestionado por la Paeria como si se tratara de un teatro municipal. Habrá un periodo de adaptación de cuatro años. Las representaciones de la Passió continuarán en el Gran Teatre, según se ha acordado.

El presidente del Patronat de la Passió, Xavier Cañabate, destacó que estos convenios suponen “una gran tranquilidad” para la entidad, que podrá centrarse en mantener viva la tradicional representación, mientras el ayuntamiento asume los gastos de mantenimiento y suministros del teatro, que superaban los 90.000 euros anuales. El alcalde, Jan Pomés, afirmó que “Cervera da un paso decisivo para garantizar su futuro cultural” y añadió que “apostamos por cuidar el patrimonio e impulsar la cultura como un servicio público esencial, generando más actividad”.

Las negociaciones entre el Patronat de la Passió y la Paeria para la cesión del teatro se iniciaron en 2021 y culminaron la semana pasada con la firma de los dos convenios después de que el pleno de septiembre los aprobara.