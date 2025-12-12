Rialp estrena dos grafitis gigantes que cobrarán vida a través del móvil o una tablet

Dos artistas grafiteros trabajan esta semana en la creación de dos grandes murales ubicados en sendas fachadas de casas en Rialp que, una vez finalizados, dispondrán de un código QR que cualquier persona podrá activar en su dispositivo móvil para que las pinturas gigantes cobren vida e interactúen.

Se trata de una modalidad de grafiti con realidad aumentada que ya se ha puesto en práctica en la vecina Sort y en Vilaller, con un mural en cada municipio a cargo de Grafftech, la “única empresa del Estado que trabaja con esta tecnología”, explica el alcalde, Gerard Sabarich. En este caso, una de las pinturas ya es visible a pie de carretera C-13, en una fachada entre la capilla de Sant Cosme i Sant Damià y el ayuntamiento, a la entrada de la calle Raval. Representa a la figura del padrí de Casa Jan, que regentaba una lechería, cuya fachada dominará y donde cobrará vida a través del móvil o una tablet. En la calle la Vall, otra pared de una casa particular alberga desde el lunes el trabajo de los artistas de Grafftech, que recrean ahí motivos relacionados con la estación de esquí de Port Ainé. Cuando esté finalizado (lo que está previsto para hoy) y hayan elaborado la realidad aumentada y el QR que le corresponde, también estos dibujos cobrarán vida. Rialp es el tercer municipio del Pirineo donde la empresa ha llevado a cabo su trabajo. En Sort y Vilaller los personajes ya aparecen en movimiento en los dispositivos móviles. Grafftech cuenta con una treintena de artistas. En Rialp han trabajado dos de ellos.

Medio centenar de vecinos se vuelcan en el pesebre viviente

Medio centenar de vecinos de Rialp de todas las edades se han volcado en la organización del primer pesebre viviente de la localidad más allá del ámbito escolar. Son 38 figurantes, entre los principales actores del belén y los extras, y 12 voluntarios que contribuyen en el desarrollo de la actividad. La escenificación será el sábado 27 en los porches de la calle del Mig. En paralelo, la comisión de fiestas de Rialp ha organizado el mismo una feria de Navidad, de productos artesanos y de la comarca, en la antigua plaza de Les Escoles. El pesebre viviente comenzará en el inicio de la calle del Mig (detrás del Hotel Víctor) y seguirá por toda la vía, según la organización.