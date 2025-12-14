El apartahotel ecológico, en 2026

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El Pont de Suert se prepara para acoger el primer alojamiento turístico del Estado con certificación Passivhaus Plus, un estándar internacional que garantiza máxima eficiencia energética, salubridad y confort. El proyecto, impulsado por la empresa local Solbo Family, ya está tomando forma en una parcela de 880 metros cuadrados junto al camino del Reganxo, junto al Noguera Ribagorçana. Su promotor, Ramón Solana, confía en poder recibir a los primeros clientes en otoño de 2026.

El edificio contará con 11 apartamentos y capacidad para 40 personas, y generará más energía de la que consumirá gracias a 54 placas solares instaladas en la cubierta. Combina tecnologías renovables como aerotermia, bombas de calor con recuperador y placas solares fotovoltaicas, además de un diseño hermético “como un termo”, según explica Solana, quien destaca la orientación solar y los materiales aislantes como claves para lograr el sello Passivhaus Plus. Se trata de un hito en la comarca, ya que, aunque existen viviendas en España con esta certificación, ningún negocio hotelero ha alcanzado hasta ahora este nivel de eficiencia y autosuficiencia energética. El inmueble, ensamblado con piezas prefabricadas, ha completado su estructura en menos de un mes tras intensas jornadas de montaje y previa preparación de anclajes, y actualmente se trabaja en el sellado e impermeabilización de las paredes.