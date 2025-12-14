La Vall de Boí cede el edificio de la escuela de música de Barruera al SEM

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El pleno del ayuntamiento de La Vall de Boí aprobó el pasado jueves la cesión gratuita del edificio de la escuela de música de Barruera al Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), que lo convertirá en base permanente. Esta medida forma parte del nuevo plan de cobertura de emergencias médicas en la Alta Ribagorça, diseñado para mejorar la atención sanitaria en zonas rurales de difícil acceso. El municipio tendrá un servicio de ambulancia presencial con 12 horas de atención al día durante el verano y 8 en invierno.

El pleno aprobó también el presupuesto de 2026, de unos tres millones. El grupo Som Vall de Boí, en la oposición, votó en contra al considerar que las cuentas “carecen de inversión y ambición”. Su portavoz, Josep Lluís Farrero, lamentó que las dos partidas principales de inversión —la mejora de la red de agua en Boí (119.000 €) y la construcción de un escenario (40.000 €)— sean idénticas a las del año anterior.

La oposición también criticó el aumento del gasto de personal, que asciende a 1.088.000 €, cuando en 2020 fue de unos 600.000. También reclamó más agilidad en el mantenimiento de infraestructuras y servicios, como la pasarela de Barruera o las marquesinas de las paradas de autobús.