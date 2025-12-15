Correos deja sin reparto de cartas a 50 vecinos de la partida de Grealó de Lleida

Los vecinos de la partida del Terme de Grealó de Lleida se han quedado sin servicio postal, después de que Correos les informara el pasado viernes que, a partir de ahora, deberán acudir a recoger sus cartas a sus oficinas de Rambla Ferran porque dejaría de entregarles su correspondencia a sus casas. Alega que sus buzones “no están rotulados”, algo que la asociación de vecinos de l'Horta Sud desmintió el sábado a través de un escrito que presentó ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En él certifica con pruebas fotográficas que la mayoría de los buzones “están perfectamente rotulados con indicación clara de la dirección postal y/o identificación del titular” y que “únicamente algunos de los buzones aislados pueden carecer de rotulación completa o adecuada”.

Por ello, la entidad insta a la CNMC que aclare si ha autorizado a Correos sustituir el reparto domiciliario por la recogida en oficina de las cartas de Grealó y que, en caso afirmativo, acredite las razones de esta suspensión del servicio. En caso de que no haya ninguna autorización para ello, exigen restablecer el servicio postal “de forma inmediata en aquellas viviendas cuyos buzones estén debidamente identificados” y que informe a los titulares de los que no lo están que deben subsanar esta deficiencia. Asimismo, reclama que, si se detecta “un incumplimiento reiterado o grave” de las obligaciones de distribución del servicio postal o universal, “se valore la incoación del correspondiente procedimiento sancionador” a Correos.

Cabe recordar que la semana pasada esta asociación vecinal ya denunció que Correos dejaba la correspondencia para los vecinos de esta partida fuera de los buzones y “aseguradas” con una piedra, lo que les motivó a presentar una primera queja a la CNMC y a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). “En las cartas hay tarjetas de crédito, requerimientos, carnets de conducir, sanciones... todo abandonado alegremente”, lamentó el presidente de la asociación de vecinos, David Poca.