El pesebre vuelve 6 años después al ayuntamiento

El pesebre navideño vuelve a lucir en el vestíbulo del ayuntamiento de Tàrrega por primera vez en seis años. La alcaldesa, Alba Pijuan, explicó que “cuando este año recibimos la petición de la parroquia, decidimos recuperar esta tradición de tantos años para que puedan disfrutarla todos los ciudadanos”. Añadió que es “un punto de atracción durante las fiestas: ver el pesebre del ayuntamiento y el de la parroquia”. Pijuan recordó que, con la llegada del gobierno de coalición entre ERC, CUP y PSC, desde 2019 no había pesebre en el consistorio porque “la CUP no creía que fuese adecuado”. Esta formación política pretendía así preservar el carácter laico del consistorio. La alcaldesa añadió que, “desde su salida de gobierno, hemos pensado que no hacía falta dejarlo a la parroquia para que lo pusiera en la entrada de la iglesia, con peligro de que lo roben”. Valoró que “es un punto más de decoración navideña y de recuperar nuestras tradiciones”.